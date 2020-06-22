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Аксенов назвал сроки полного снятия ограничений в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация на полуострове позволит начать работу предприятиям всех видов экономической... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_db1be2223fc5f7676f60f3c87d3c3a8f.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов назвал сроки полного снятия ограничений в Крыму

21:00 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация на полуострове позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля.
"Мы в принципе большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены – кинотеатры, театры и все другие учреждения", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского телеканала Крыма "Миллет".
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Вчера, 18:21Распространение нового коронавируса
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
Как минимум до 1 июля в Крыму закрытыми остаются пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приема командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.
С 15 июня, согласно решению властей региона, в Крыму открылись спортивные и тренажерные залы при сохранении дистанционного режима, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, с 15 июня они заработали в обычном режиме, предприятия и транспорт начали работать с 18 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
2012101
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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