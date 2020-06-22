Аксенов назвал сроки полного снятия ограничений в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация на полуострове позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля.
"Мы в принципе большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены – кинотеатры, театры и все другие учреждения", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского телеканала Крыма "Миллет".
Как минимум до 1 июля в Крыму закрытыми остаются пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приема командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.
С 15 июня, согласно решению властей региона, в Крыму открылись спортивные и тренажерные залы при сохранении дистанционного режима, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, с 15 июня они заработали в обычном режиме, предприятия и транспорт начали работать с 18 мая.
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