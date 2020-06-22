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В Израиле увеличат штраф за отсутствие медицинских масок
Правительство Израиля на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом приняло решение об увеличении штрафа за отсутствие медицинских масок, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

В Израиле увеличат штраф за отсутствие медицинских масок

20:58 22.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Правительство Израиля на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом приняло решение об увеличении штрафа за отсутствие медицинских масок, сообщает пресс-служба премьер-министра.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал кабинет по вопросам коронавируса, чтобы обсудить немедленные шаги, необходимые для продолжения борьбы с пандемией COVID-19, использование цифровых средств для остановки заболеваемости и вероятный сценарий", - сообщает пресс-служба.
В ходе заседания кабинета под руководство Нетаньяху был принят ряд решений, которые вступают в силу немедленно. В частности, повышение штрафов: за отсутствие маски штраф составит 500 шекелей (около 10 тысяч рублей - ред.) - ранее он составлял 200 шекелей.
Также было принято решение о немедленной проверке населенных пунктов из списка потенциальных "зон ограниченного доступа" по каждому случаю заметного роста заболеваемости; защите групп риска, в частности продолжение проведения анализов на вирус и защита домов престарелых.
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
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