В Израиле увеличат штраф за отсутствие медицинских масок

В ходе заседания кабинета под руководство Нетаньяху был принят ряд решений, которые вступают в силу немедленно. В частности, повышение штрафов: за отсутствие маски штраф составит 500 шекелей (около 10 тысяч рублей - ред.) - ранее он составлял 200 шекелей.