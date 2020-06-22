https://ria.ru/20200622/1573329337.html
"Оклады отрабатывает": в Сети отреагировали на слова Габунии о Путине
Пользователей твиттера возмутили слова грузинского журналиста Георгия Габунии, в очередной раз оскорбившего Владимира Путина. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:56
2020-06-22T22:02
россия
георгий габуния
медиавойны
владимир путин
грузия
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573033108.html
https://ria.ru/20190709/1556366168.html
Lubov Kramar
Закон бумаранга никто не отменял. Если у него сейчас спокойно это значит бумеранг еще не долетел,но не сомневайтесь долетит.
52
Рашад Эльмесов
В России тоже не жалуют Путина, так что здесь применим афоризм "недруг моего недруга - мой друг".
29
5
россия
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, георгий габуния, медиавойны, владимир путин, грузия, в мире
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Пользователей твиттера возмутили слова грузинского журналиста Георгия Габунии
, в очередной раз оскорбившего Владимира Путина
.
Многие предположили, что резкими высказываниями о российском президенте Габуния захотел снова напомнить о себе.
"Видать иначе <…> не может привлечь к себе внимание", — написал @bysironi.
"Оклады отрабатывает", — отметил @kuprienkovg.
"Похоже деньги закончились... Немного же ему хозяева из-за океана платят", — согласилась @mlv_49.
"Все вернется бумерангом", — сказал @Saxina64.
"Ну что, пусть гордится этим, если больше нечем", — добавил @stardoz2.
"Это от бессилия. Обычно так поступают проигравшие.<…>. Ни гнева, ни гордости, ни ненависти. Просто брезгливость", — заключил @Mishkays.
В прошлом году Габуния в эфире "Рустави-2" оскорбил Путина и его покойных родителей, использовав в отношении российского лидера нецензурную лексику. Тогда зрители телеканала устроили протесты и потребовали наказать журналиста. Чуть позже у компании сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.