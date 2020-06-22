"Оклады отрабатывает": в Сети отреагировали на слова Габунии о Путине

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователей твиттера возмутили слова грузинского журналиста Пользователей твиттера возмутили слова грузинского журналиста Георгия Габунии , в очередной раз оскорбившего Владимира Путина

Многие предположили, что резкими высказываниями о российском президенте Габуния захотел снова напомнить о себе.

"Видать иначе <…> не может привлечь к себе внимание", — написал @bysironi.

"Оклады отрабатывает", — отметил @kuprienkovg.

"Похоже деньги закончились... Немного же ему хозяева из-за океана платят", — согласилась @mlv_49.

"Все вернется бумерангом", — сказал @Saxina64.

"Ну что, пусть гордится этим, если больше нечем", — добавил @stardoz2.

"Это от бессилия. Обычно так поступают проигравшие.<…>. Ни гнева, ни гордости, ни ненависти. Просто брезгливость", — заключил @Mishkays.