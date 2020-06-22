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Россия призвала Запад активизировать усилия по сохранению СВПД
Москва призывает Берлин, Лондон и Париж в преддверии пятилетия заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана активизировать... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:56
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
великобритания
франция
иран
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), великобритания, франция, иран, сша, в мире

Россия призвала Запад активизировать усилия по сохранению СВПД

20:56 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва призывает Берлин, Лондон и Париж в преддверии пятилетия заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана активизировать усилия по сохранению сделки, заявили в понедельник в МИД РФ.
Так официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление глав МИД Великобритании, Германии и Франции по перспективам реализации СВПД, опубликованное 19 июня.
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"Некоторые положения этого заявления не могут не вызывать вопросы в отношении дальнейших намерений европейских коллег на этом направлении", - заявила Захарова.
Она отметила, что в Москве всегда "отдавали должное содержательным усилиям и конкретному вкладу "евродвойки" и Великобритании в решение стоящих перед нами всеми задач по сохранению и бесперебойной реализации СВПД".
"Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления "ядерной сделки" с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231. Видимо, это понимают и в европейских столицах, поскольку сочли необходимым напомнить о своих сожалениях и озабоченностях на этот счёт. Вместе с тем уверения британских, германских и французских коллег в приверженности СВПД и поиску развязок, позволяющих снизить негативное воздействие американских санкций против Ирана, не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряжённости вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ, а также спекуляциями на тему запуска предусмотренного параграфом 36 СВПД "механизма разрешения споров" (to initiate dispute resolution mechanism)", - говорится в комментарии МИД РФ.
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Захарова напомнила, что "европейские коллеги безуспешно пытались активизировать" так называемый механизм разрешения споров в январе нынешнего года.
"Однако "часы" так и не были включены из-за обнаружившихся многочисленных процедурных пробелов. Совместная комиссия по этому поводу не собиралась. Никаких решений о запуске в итоге принять не получилось, и выход из этого процедурного тупика не просматривается", - заявила она.
"Надеемся, что во главе линии Берлина, Лондона и Парижа будут актуальные задачи сохранения СВПД и возвращения процесса его реализации в изначально согласованные рамки. Считаем важным, чтобы все нынешние участники подтвердили неизменную приверженность поставленным в СВПД высоким целям. Хорошим поводом для этого видится предстоящее 14 июля пятилетие с момента заключения СВПД. Призываем европейских участников всеобъемлющих договорённостей использовать эту возможность, чтобы вернуться к объединительной повестке дня и продолжить борьбу за общее дело", - подчеркнули в российском дипведомстве.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВеликобританияФранцияИранСШАВ мире
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