Россия призвала Запад активизировать усилия по сохранению СВПД

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва призывает Берлин, Лондон и Париж в преддверии пятилетия заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Москва призывает Берлин, Лондон и Париж в преддверии пятилетия заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана активизировать усилия по сохранению сделки, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Некоторые положения этого заявления не могут не вызывать вопросы в отношении дальнейших намерений европейских коллег на этом направлении", - заявила Захарова

Она отметила, что в Москве всегда "отдавали должное содержательным усилиям и конкретному вкладу "евродвойки" и Великобритании в решение стоящих перед нами всеми задач по сохранению и бесперебойной реализации СВПД".

"Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления "ядерной сделки" с Ираном были и остаются подрывные действия США , которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231. Видимо, это понимают и в европейских столицах, поскольку сочли необходимым напомнить о своих сожалениях и озабоченностях на этот счёт. Вместе с тем уверения британских, германских и французских коллег в приверженности СВПД и поиску развязок, позволяющих снизить негативное воздействие американских санкций против Ирана, не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряжённости вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ , а также спекуляциями на тему запуска предусмотренного параграфом 36 СВПД "механизма разрешения споров" (to initiate dispute resolution mechanism)", - говорится в комментарии МИД РФ.

Захарова напомнила, что "европейские коллеги безуспешно пытались активизировать" так называемый механизм разрешения споров в январе нынешнего года.

"Однако "часы" так и не были включены из-за обнаружившихся многочисленных процедурных пробелов. Совместная комиссия по этому поводу не собиралась. Никаких решений о запуске в итоге принять не получилось, и выход из этого процедурного тупика не просматривается", - заявила она.