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Создатели "Вампиров средней полосы" не планируют замену Ефремова
Создатели сериала "Вампиры средней полосы", в котором одну из главных ролей играет Михаил Ефремов, не принимали решения о замене артиста. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:49
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
александр добровинский
михаил ефремов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, михаил ефремов, общество

Создатели "Вампиров средней полосы" не планируют замену Ефремова

20:49 22.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Создатели сериала "Вампиры средней полосы", в котором одну из главных ролей играет Михаил Ефремов, не принимали решения о замене артиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что продюсеры сериала планируют взять на роль вампира деда Славы, которого играет Ефремов, другого артиста.
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"У нас была отснята часть материала до пандемии, сейчас съёмки приостановлены. Никаких решений относительно смены актерского состава мы не принимали", - сказал РИА Новости директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Александр ДобровинскийМихаил ЕфремовОбщество
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