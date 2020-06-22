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Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1212, умерли 24 пациента, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:41
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире

Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212

20:41 22.06.2020
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© REUTERS / Umit BektasДезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
© REUTERS / Umit Bektas
АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1212, умерли 24 пациента, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1212 новых случаев, всего заразившихся - 188 897. Мы потеряли сегодня 24 пациента, всего умерших – 4974. Вылечились сегодня 1293 пациента, всего - 161 533", - написал Коджа в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТурцияВ мире
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