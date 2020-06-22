В России более 5,7 тысячи военных вылечились от коронавируса

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Свыше 5,7 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 46 человек, сообщается на сайте Свыше 5,7 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 46 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ

"За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5772 человек. Сняты с контроля медиков (контактировавших) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования – 121 военнослужащий. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 16 449 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на текущие сутки в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1473 случая заболевания.

Добавляется, что военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования – 260 человек. Кроме того, общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 656 человек.

"Установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 241 человек", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, лечение в медцентрах Минобороны проходят 663 человека.