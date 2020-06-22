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В России более 5,7 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 5,7 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 46 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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вооруженные силы рф
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России более 5,7 тысячи военных вылечились от коронавируса

20:36 22.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Свыше 5,7 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 46 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
"За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5772 человек. Сняты с контроля медиков (контактировавших) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования – 121 военнослужащий. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 16 449 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на текущие сутки в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1473 случая заболевания.
Добавляется, что военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования – 260 человек. Кроме того, общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 656 человек.
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"Установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 241 человек", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, лечение в медцентрах Минобороны проходят 663 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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