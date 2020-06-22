В России более 5,7 тысячи военных вылечились от коронавируса

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Свыше 5,7 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 46 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
"За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5772 человек. Сняты с контроля медиков (контактировавших) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования – 121 военнослужащий. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 16 449 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на текущие сутки в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1473 случая заболевания.
Добавляется, что военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования – 260 человек. Кроме того, общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 656 человек.
"Установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 241 человек", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, лечение в медцентрах Минобороны проходят 663 человека.
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