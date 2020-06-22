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Источник сообщил, что США выступят с заявлением по переговорам в Вене
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 23 июня выступит с заявлением по итогам переговоров с Россией в Вене, сообщил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:35
россия
маршалл биллингсли
сергей рябков
вена
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, вена, сша, в мире

Источник сообщил, что США выступят с заявлением по переговорам в Вене

20:35 22.06.2020
951
CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 23 июня выступит с заявлением по итогам переговоров с Россией в Вене, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.
По данным источника, время выступления Биллингсли ещё не определено.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Вчера, 15:11
Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - Биллингсли.
Консультации продлились около десяти часов.
Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса. Одной из главных тем консультаций станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Предваряя встречу, Рябков заявил РИА Новости, что в Москве позитивно оценивают "возобновление такого рода контактов"
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
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Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол
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