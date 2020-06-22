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Распространение нового коронавируса
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Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило девять миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов

20:27 22.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило девять миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 20.15 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 9 003 042. Скончались, по информации университета, по меньше мере 469 122 человека. Выздоровели за все время 4 463 969 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВ мире
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