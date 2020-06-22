Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертные советы при председателе Экспертные советы при председателе Госдумы и вице-спикерах ГД получат полномочия по подготовке экспертной оценки законопроектов, такая мера позволит повысить качество законотворчества, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

"Речь идет о дополнительных возможностях, которые получат экспертные советы при руководстве Государственной думы, при председателе Государственной думы, заместителях председателя Государственной думы, которые смогут не только обсуждать проблему, но и принимать по законопроекту решение в случае, если видят, что законопроект требует доработки, и об этом будет делаться соответствующее выступление в ходе обсуждения законопроекта наряду с докладом профильного комитета", - сказал Володин по итогам Совета Думы.

По его словам, предложенная мера позволит в ходе обсуждения проекта услышать все стороны, а также повысит качество принимаемых законодательных решений.

Соответствующий вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании Госдумы 23 июня.

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что теперь те законопроекты, которые поступают в Государственную думу, будут в соответствии с распределенными поручениями между заместителями председателя ГД также направляться им.

"То есть на этапе внесения законопроектов каждый заместитель уже может посмотреть в рамках тех комитетов актуальность проблематики и уже отдать такое поручение с тем, чтобы позицию высказал не только комитет, не только комитет-исполнитель, но и, соответственно, тот экспертный совет или экспертные советы. Это может быть не один, который при заместителе председателя Государственной думы создан", - пояснила она.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в свою очередь пояснил, что в состав экспертных советов войдут представители науки, бизнес-сообщества, ассоциаций, отраслевых союзов, профессиональных объединений, общественных организаций.