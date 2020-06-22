Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573328573.html
Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия
Экспертные советы при председателе Госдумы и вице-спикерах ГД получат полномочия по подготовке экспертной оценки законопроектов, такая мера позволит повысить... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:27
ольга савастьянова
госдума рф
алексей гордеев
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796180_0:0:1557:877_1400x0_80_0_0_c0b40ce67d2c77edd7a59b9ce0ee3397.jpg
https://ria.ru/20200622/1573325133.html
https://ria.ru/20200622/1573324503.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796180_0:0:1557:877_1400x0_80_0_0_c0b40ce67d2c77edd7a59b9ce0ee3397.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796180_141:0:1557:1062_1400x0_80_0_0_49e6915285aa98c1bd94ec27f0b84352.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571796180_432:0:1494:1062_1400x0_80_0_0_8496aed7ad0d6e736774a6d3d925ea16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга савастьянова, госдума рф, алексей гордеев, вячеслав володин, политика

Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия

20:27 22.06.2020
170
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертные советы при председателе Госдумы и вице-спикерах ГД получат полномочия по подготовке экспертной оценки законопроектов, такая мера позволит повысить качество законотворчества, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Речь идет о дополнительных возможностях, которые получат экспертные советы при руководстве Государственной думы, при председателе Государственной думы, заместителях председателя Государственной думы, которые смогут не только обсуждать проблему, но и принимать по законопроекту решение в случае, если видят, что законопроект требует доработки, и об этом будет делаться соответствующее выступление в ходе обсуждения законопроекта наряду с докладом профильного комитета", - сказал Володин по итогам Совета Думы.
По его словам, предложенная мера позволит в ходе обсуждения проекта услышать все стороны, а также повысит качество принимаемых законодательных решений.
Соответствующий вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании Госдумы 23 июня.
Заседание Госдумы РФ
Вчера, 19:08
Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что теперь те законопроекты, которые поступают в Государственную думу, будут в соответствии с распределенными поручениями между заместителями председателя ГД также направляться им.
"То есть на этапе внесения законопроектов каждый заместитель уже может посмотреть в рамках тех комитетов актуальность проблематики и уже отдать такое поручение с тем, чтобы позицию высказал не только комитет, не только комитет-исполнитель, но и, соответственно, тот экспертный совет или экспертные советы. Это может быть не один, который при заместителе председателя Государственной думы создан", - пояснила она.
Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в свою очередь пояснил, что в состав экспертных советов войдут представители науки, бизнес-сообщества, ассоциаций, отраслевых союзов, профессиональных объединений, общественных организаций.
"Экспертные советы позволят усилить координацию между думскими комитетами. Кроме того, подобная конструкция не только повысит качество законотворческой деятельности, но и упростит процесс согласования спорных вопросов при рассмотрении сложных законопроектов, где соисполнителями выступают несколько комитетов", - сказал Гордеев журналистам.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 18:58
Госдума изменит график работы для рассмотрения приоритетных проектов
141005
Обсудить 0
Ольга СавастьяноваГосдума РФАлексей ГордеевВячеслав ВолодинПолитика
Рекомендуем
Вена
Источник сообщил, что США выступят с заявлением по переговорам в Вене
Заседание Госдумы РФ
Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Подозреваемому в госизмене экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев призвал жителей Подмосковья проголосовать по поправкам
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России более 5,7 тысячи военных вылечились от коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
Госдума изменит график работы для рассмотрения приоритетных проектов
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Создатели "Вампиров средней полосы" не планируют замену Ефремова
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия призвала Запад активизировать усилия по сохранению СВПД
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот.
"Верой побеждали царство": что скрывает главный храм Вооруженных сил
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт оценил способность лазера "Пересвет" ослеплять спутники
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 21 тысячу
Космический корабль Орел
Разработчик раскрыл способности нового российского корабля "Орел"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
Лента новостейМолния