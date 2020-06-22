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Подозреваемому в госизмене экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии
Арестованному по подозрению в государственной измене в пользу Украины экс-начальнику районного отдела полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову грозит срок... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:26
задержание курского полицейского за госизмену
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курская область
украина
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
задержание курского полицейского за госизмену, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, украина, происшествия

Подозреваемому в госизмене экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии

20:26 22.06.2020
1711
© Фото : УМВД России по Курской областиВрио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
© Фото : УМВД России по Курской области
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Арестованному по подозрению в государственной измене в пользу Украины экс-начальнику районного отдела полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову грозит срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко, Борзенков останется в СИЗО как минимум до 18 августа. По данным контрразведки, Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" Службы безопасности Украины и "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".
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Отдел полиции Золотухинского района Курской области, которым руководил Борзенков, временно возглавил его заместитель Руслан Новиков, рассказали РИА Новости в ведомстве. Представитель УМВД по Курской области уточнила, что запущена процедура увольнения сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Дела по статье 275 УК РФ (государственная измена) обычно маркируются грифом "совершенно секретно" и слушаются в закрытом режиме. За последние несколько лет дела данной категории заканчивались для обвиняемых приговорами на сроки от 6 до 22 лет колонии. Среди них - экс-полковник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и работник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.
Михайлов получил 22 года колонии, Стоянов – 14 лет. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты уличены в передаче иностранной спецслужбе некой информации - какой именно, официально не сообщалось.
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Как писал "Коммерсант", Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам якобы обещали 10 миллионов долларов, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно.
Вместе с ними были осуждены два других фигуранта на 6 и 7 лет колонии соответственно: экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев и бизнесмен Георгий Фомченков.
Среди осужденных за госизмену были и те, кому повезло больше и удалось смягчить наказание. Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной институт "Росмосмоса") Владимир Лапыгин в сентябре 2016 года был приговорен к семи годам колонии строгого режима за госизмену, Московский районный суд Твери условно-досрочно освободил его 10 июня этого года. Следствие вменяло ученому передачу за границу неких технологических сведений. Прокуратура обжаловала это решение, жалобу рассмотрит Тверской суд.
Некоторые осужденные за госизмену дошли до президента России Владимира Путина. В 2017 году президент помиловал Оксану Севастиди, Анник Кесян и Марину Джанджава. Женщины были осуждены из-за СМС своим знакомым, в которых они сообщили о движении в сторону Грузии кораблей и поездов с военной техникой в августе 2008 года.
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Задержание курского полицейского за госизменуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курская областьУкраинаПроисшествия
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