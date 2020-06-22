Воробьев призвал жителей Подмосковья проголосовать по поправкам

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона выделить время и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.
"Двадцать четвертого числа пройдет парад Победы на Красной площади, а сразу после этого мы будет голосовать за Конституцию — основной закон нашей страны. Я хочу попросить всех прийти, проголосовать — мы сделаем это максимально удобно и комфортно для вас и членов вашей семье. Или к вам придут, или можно будет выйти во двор и отдать свой голос", - обратился Воробьев к жителям в своем Instagram-аккаунте.
Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что жители Подмосковья смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ из дома, на избирательных участках по месту жительства или по месту нахождения, а в некоторых городах – на открытом воздухе. Всего в регионе откроют 4 134 основных участка: в административных зданиях – 218, в помещениях учреждений образования – 2 558, в помещениях учреждений культуры – 1 023, в офисных, торговых центрах – 6, в воинских частях – 17, в учреждениях здравоохранения – 67, в иных помещениях – 245.