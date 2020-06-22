Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573328441.html
Воробьев призвал жителей Подмосковья проголосовать по поправкам
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона выделить время и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1400x0_80_0_0_aea318564ab28b66f37469bc8414d7c5.jpg
https://ria.ru/20200622/1573318739.html
2
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1400x0_80_0_0_aea318564ab28b66f37469bc8414d7c5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:202:2049:1738_1400x0_80_0_0_71a2d78b5f673aa123aadfe51952471b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:276:2048:2324_1400x0_80_0_0_d6be17ea450e3fab70b1d4db5f890a2e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев призвал жителей Подмосковья проголосовать по поправкам

20:22 22.06.2020 (обновлено: 20:23 22.06.2020)
347
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона выделить время и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.
"Двадцать четвертого числа пройдет парад Победы на Красной площади, а сразу после этого мы будет голосовать за Конституцию — основной закон нашей страны. Я хочу попросить всех прийти, проголосовать — мы сделаем это максимально удобно и комфортно для вас и членов вашей семье. Или к вам придут, или можно будет выйти во двор и отдать свой голос", - обратился Воробьев к жителям в своем Instagram-аккаунте.
Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что жители Подмосковья смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ из дома, на избирательных участках по месту жительства или по месту нахождения, а в некоторых городах – на открытом воздухе. Всего в регионе откроют 4 134 основных участка: в административных зданиях – 218, в помещениях учреждений образования – 2 558, в помещениях учреждений культуры – 1 023, в офисных, торговых центрах – 6, в воинских частях – 17, в учреждениях здравоохранения – 67, в иных помещениях – 245.
Электронное голосование
Вчера, 17:23Голосование по поправкам в Конституцию
Хранители ключа шифрования электронного голосования получили свои части
18011723
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Подозреваемому в госизмене экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии
Пленарное заседание Госдумы РФ
Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот.
"Верой побеждали царство": что скрывает главный храм Вооруженных сил
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России более 5,7 тысячи военных вылечились от коронавируса
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 21 тысячу
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Создатели "Вампиров средней полосы" не планируют замену Ефремова
Вена
Источник сообщил, что США выступят с заявлением по переговорам в Вене
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт оценил способность лазера "Пересвет" ослеплять спутники
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Сотрудник полиции
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
ДТП в Санкт-Петербурге
В Петербурге КамАЗ столкнулся с пятью легковушками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
Лента новостейМолния