Воробьев призвал жителей Подмосковья проголосовать по поправкам

Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что жители Подмосковья смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ из дома, на избирательных участках по месту жительства или по месту нахождения, а в некоторых городах – на открытом воздухе. Всего в регионе откроют 4 134 основных участка: в административных зданиях – 218, в помещениях учреждений образования – 2 558, в помещениях учреждений культуры – 1 023, в офисных, торговых центрах – 6, в воинских частях – 17, в учреждениях здравоохранения – 67, в иных помещениях – 245.