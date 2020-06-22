Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573328270.html
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 21 тысячу
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 274 за сутки и достигло вечером понедельника 21 008, один человек с таким диагнозом... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663655_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2969ec01d8f16917efdcf049e5c9b849.jpg
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663655_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2969ec01d8f16917efdcf049e5c9b849.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663655_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4cb0c3a496ebadae6c4998591d627152.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663655_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_68c8d0c0890b25eccde2261f14e193c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

Число случаев коронавируса в Израиле превысило 21 тысячу

20:17 22.06.2020
550
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 274 за сутки и достигло вечером понедельника 21 008, один человек с таким диагнозом скончался, количество смертей выросло до 307, сообщило министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства, на текущий момент в стране коронавирусом больны 4940 человек, 45 из них находятся в тяжелом состоянии, 29 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 761 пациент выздоровел.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
230201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
Рекомендуем
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
В Израиле увеличат штраф за отсутствие медицинских масок
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев призвал жителей Подмосковья проголосовать по поправкам
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот.
"Верой побеждали царство": что скрывает главный храм Вооруженных сил
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 120 тысяч
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России более 5,7 тысячи военных вылечились от коронавируса
Вена
Источник сообщил, что США выступят с заявлением по переговорам в Вене
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Подозреваемому в госизмене экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13 207
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
ВОЗ прокомментировала выводы о появлении коронавируса в Италии в декабре
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт оценил способность лазера "Пересвет" ослеплять спутники
Пленарное заседание Госдумы РФ
Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия призвала Запад активизировать усилия по сохранению СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
Лента новостейМолния