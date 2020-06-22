Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

"Родителей школьниц полиция привлекла к административной ответственности по статье 35 КоАП РФ о неисполнении надлежащим образом обязанностей по воспитанию собственных детей. А сами мучительницы голубей будут поставлены в самое ближайшее время на профилактический учет в службе по делам несовершеннолетних, чтобы впредь не было повадно мучить птиц и совершать иные правонарушения", - сказал собеседник агентства.