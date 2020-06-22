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Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:06
игорь мороков
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
серов
краснотурьинск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
игорь мороков, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии), серов, краснотурьинск, происшествия

Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

20:02 22.06.2020 (обновлено: 20:06 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местное издание опубликовало видео, на котором две школьницы поймали голубя и начали вырывать у него перья и бить птицу о скамейку. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил РИА Новости, что обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности девушек.
По словам Горелых, сотрудники полиции Краснотурьинска по горячим следам установили участниц видеоролика, которыми оказались 15-летние жительницы Серова, учащиеся в местной школе №1. По предварительным данным, одна из девушек решила покормить голубей, однако один из них якобы больно клюнул ее. В отместку она поймала птицу и стала вырывать у нее перья, а ее подруга сняла происходящее на мобильный телефон.
"Родителей школьниц полиция привлекла к административной ответственности по статье 35 КоАП РФ о неисполнении надлежащим образом обязанностей по воспитанию собственных детей. А сами мучительницы голубей будут поставлены в самое ближайшее время на профилактический учет в службе по делам несовершеннолетних, чтобы впредь не было повадно мучить птиц и совершать иные правонарушения", - сказал собеседник агентства.
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Игорь МороковВалерий ГорелыхМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)СеровКраснотурьинскПроисшествия
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