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В Башкортостане один человек погиб при столкновении грузовика и автобуса
Три человека пострадали, еще один погиб в ДТП с участием автобуса, грузовика и автоцистерны с дизтопливом на ремонтируемом мосту в Башкортостане, сообщила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:58
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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353
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Башкортостане один человек погиб при столкновении грузовика и автобуса

19:58 22.06.2020
1641
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три человека пострадали, еще один погиб в ДТП с участием автобуса, грузовика и автоцистерны с дизтопливом на ремонтируемом мосту в Башкортостане, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Согласно данным МЧС, мост с реверсивным движением через реку Шады в Мишинском районе находится на ремонте. В результате ДТП столкнулись грузовик Scania, автоцистерна с дизтопливом, а также легковой автомобиль KIA Optima и автобус "Нефаз".
"Установлено, что в ДТП погиб один человек, пострадали трое человек, в том числе двое детей (пассажиры KIA). В автобусе "Нефаз" находились три человека, в том числе два пассажира (не пострадали)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что спасатели стараются не допустить возгорания топлива в автоцистерне. Организован объезд. Разлива топлива нет.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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