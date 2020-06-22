В Башкортостане один человек погиб при столкновении грузовика и автобуса

Согласно данным МЧС, мост с реверсивным движением через реку Шады в Мишинском районе находится на ремонте. В результате ДТП столкнулись грузовик Scania, автоцистерна с дизтопливом, а также легковой автомобиль KIA Optima и автобус "Нефаз".

"Установлено, что в ДТП погиб один человек, пострадали трое человек, в том числе двое детей (пассажиры KIA). В автобусе "Нефаз" находились три человека, в том числе два пассажира (не пострадали)", - говорится в сообщении.