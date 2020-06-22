https://ria.ru/20200622/1573327748.html
В Башкортостане один человек погиб при столкновении грузовика и автобуса
Три человека пострадали, еще один погиб в ДТП с участием автобуса, грузовика и автоцистерны с дизтопливом на ремонтируемом мосту в Башкортостане, сообщила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:58
2020-06-22T19:58
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573288449.html
республика башкортостан
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:279:2871:1894_1400x0_80_0_0_2b7410af6dc2a0ac587302472a8ff2ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Три человека пострадали, еще один погиб в ДТП с участием автобуса, грузовика и автоцистерны с дизтопливом на ремонтируемом мосту в Башкортостане
, сообщила пресс-служба МЧС
РФ.
Согласно данным МЧС, мост с реверсивным движением через реку Шады в Мишинском районе находится на ремонте. В результате ДТП столкнулись грузовик Scania, автоцистерна с дизтопливом, а также легковой автомобиль KIA Optima и автобус "Нефаз".
"Установлено, что в ДТП погиб один человек, пострадали трое человек, в том числе двое детей (пассажиры KIA). В автобусе "Нефаз" находились три человека, в том числе два пассажира (не пострадали)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что спасатели стараются не допустить возгорания топлива в автоцистерне. Организован объезд. Разлива топлива нет.