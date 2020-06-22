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В Югре продлили режим самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 30 июня включительно, сообщает в понедельник оперативный штаб региона. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:53
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здоровье - общество
наталья комарова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1400x0_80_0_0_f99cd228ce3faaed5a0af0d9e68da433.jpg
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В Югре продлили режим самоизоляции

19:53 22.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 30 июня включительно, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Югре превышает 6,5 тысячи, скончались 35 человек, при этом последнюю неделю округ ежедневно фиксирует рекорд по числу случаев COVID-19 - за сутки выявляют свыше 235 новых заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
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