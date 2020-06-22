Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573327490.html
В Вене завершились переговоры России и США по стратегической стабильности
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщили РИА Новости в российской делегации. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:50
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сергей рябков
вена
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_ddce79697c0cdf1922ed1d3cad1940e8.jpg
https://ria.ru/20200620/1573227299.html
россия
вена
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_ddce79697c0cdf1922ed1d3cad1940e8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1440_1400x0_80_0_0_0a50ead535862088deb610316089c410.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_233:0:1673:1440_1400x0_80_0_0_137fe905286c329048676a7ca6df4fd7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей рябков, вена, сша, в мире

В Вене завершились переговоры России и США по стратегической стабильности

19:50 22.06.2020
2164
© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщили РИА Новости в российской делегации.
Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Консультации пролились около десяти часов.
Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса. Ожидалось, что одной из главных тем консультаций станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Предваряя встречу, Рябков заявил РИА Новости, что в Москве позитивно оценивают "возобновление такого рода контактов".
Здание Государственной Думы РФ
20 июня, 12:45
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
761025
Обсудить 0
РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Сергей РябковВенаСШАВ мире
Рекомендуем
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Спецпредставитель Джеффри рассказал о целях США в Сирии
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
ВОЗ прокомментировала выводы о появлении коронавируса в Италии в декабре
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт оценил способность лазера "Пересвет" ослеплять спутники
Вена
Источник сообщил, что США выступят с заявлением по переговорам в Вене
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 120 тысяч
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус
Парк Зарядье в Москве
В Москве перенесли дату открытия парка "Зарядье"
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13 207
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Советская геофизическая обсерватория Мирный в Антарктиде
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар
Стоунхендж
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния