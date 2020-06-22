https://ria.ru/20200622/1573327490.html
В Вене завершились переговоры России и США по стратегической стабильности
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщили РИА Новости в российской делегации. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:50
2020-06-22T19:50
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сергей рябков
вена
сша
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573227299.html
россия
вена
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_ddce79697c0cdf1922ed1d3cad1940e8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сергей рябков, вена, сша, в мире