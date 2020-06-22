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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573327459.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13 207
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 13207, за сутки инфекция выявлена еще у 478 человек, всего в стране умер 161 человек с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13 207

19:49 22.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 22 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 13207, за сутки инфекция выявлена еще у 478 человек, всего в стране умер 161 человек с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлен еще 478 случай заражения коронавирусом, 369 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 13207 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7168 человек вылечились, 161 скончался, 5878 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
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Скорость распространения нового коронавируса
С начала пандемии проведены 426,4 тысячи тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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