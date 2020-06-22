В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13 207

"В Азербайджане выявлен еще 478 случай заражения коронавирусом, 369 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 13207 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7168 человек вылечились, 161 скончался, 5878 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.