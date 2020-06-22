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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573327395.html
ВОЗ прокомментировала выводы о появлении коронавируса в Италии в декабре
Выявление итальянскими учеными вируса COVID-19 в сточных водах в декабре прошлого года на данном этапе не меняет ситуацию с происхождением вируса, заявил на... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
италия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, италия, в мире

ВОЗ прокомментировала выводы о появлении коронавируса в Италии в декабре

19:46 22.06.2020 (обновлено: 20:17 22.06.2020)
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
ЖЕНЕВА, 22 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Выявление итальянскими учеными вируса COVID-19 в сточных водах в декабре прошлого года на данном этапе не меняет ситуацию с происхождением вируса, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Итальянское исследование интересное. Это важное исследование, которое надо продолжать. Но я не думаю, что на данном этапе это исследование может изменить происхождение вируса как таковое", - сказал он.
По его словам, исследование показывает тот факт, что вирус мог циркулировать на севере Италии еще в декабре прошлого года. Однако пока неизвестно, какое влияния на вспышку COVID-19 оказало присутствие вируса в окружающей среде и не спровоцировали ли ее привозные случаи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИталияВ мире
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