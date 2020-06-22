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Число жертв коронавируса в США превысило 120 тысяч
Число умерших людей с коронавирусом в США превысило 120 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты на основе данных властей и ряда РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:45
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число жертв коронавируса в США превысило 120 тысяч

19:45 22.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Число умерших людей с коронавирусом в США превысило 120 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты на основе данных властей и ряда других источников.
По данным на 12.00 (19.00 мск), всего в стране зарегистрировано более 2,28 миллиона случаев заболевания. По этому показателю США прочно удерживают первое место в мире, как и по количеству смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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