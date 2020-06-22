https://ria.ru/20200622/1573327326.html
Число жертв коронавируса в США превысило 120 тысяч
Число умерших людей с коронавирусом в США превысило 120 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты на основе данных властей и ряда РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:45
2020-06-22T19:45
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире