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В Москве перенесли дату открытия парка "Зарядье"
Дата открытия парка "Зарядье" в Москве пока не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156361/80/1563618050_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_79fce56b65ad7bb3abb174527df8e867.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарядье, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

В Москве перенесли дату открытия парка "Зарядье"

19:45 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПарк "Зарядье" в Москве
Парк Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Парк "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дата открытия парка "Зарядье" в Москве пока не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если эпидситуация будет нормальная, то, скорее всего, 23 июня власти примут решение и откроют "Зарядье".
"Информации о дате открытия парка пока нет", — рассказали в пресс-службе парка "Зарядье".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗарядьеКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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