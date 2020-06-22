https://ria.ru/20200622/1573327298.html
В Москве перенесли дату открытия парка "Зарядье"
Дата открытия парка "Зарядье" в Москве пока не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:45
2020-06-22T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
зарядье
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156361/80/1563618050_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_79fce56b65ad7bb3abb174527df8e867.jpg
https://ria.ru/20200622/1573323761.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156361/80/1563618050_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_79fce56b65ad7bb3abb174527df8e867.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156361/80/1563618050_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_74079c30a7795deae523a673b7f7c5a5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156361/80/1563618050_96:0:2144:2048_1400x0_80_0_0_6cd3767d880b5b6fd82dd9835ecf1d83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарядье, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество