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Липецкая область
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Липецкая область пополнила автопарк лесопожарной техники
Автопарк липецкого областного специализированного автономного учреждения "Лесопожарный центр" пополнился новой техникой и оборудованием в рамках реализации... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:43
липецкая область
игорь артамонов
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
игорь артамонов, общество

Липецкая область пополнила автопарк лесопожарной техники

19:43 22.06.2020
32
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы
Сотрудники противопожарной службы
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Автопарк липецкого областного специализированного автономного учреждения "Лесопожарный центр" пополнился новой техникой и оборудованием в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в автопарк предприятия поступил бортовой автомобиль повышенной проходимости с краново-манипуляторной установкой, колесный трактор специального назначения, который предназначен для устройства лесных дорог и противопожарных барьеров, автобус для доставки личного состава к месту тушения лесного пожара, а также комплекс разведки лесопожарной обстановки на базе беспилотного летательного аппарата и противопожарный инвентарь.
На закупку техники из федерального бюджета в рамках нацпроекта выделено более 14 миллионов рублей. Новая техника позволит повысить мобильность пожарных, а также  эффективность противопожарных мероприятий и площадь лесовосстановления.
"В условиях сухого и жаркого лета нашей главной задачей становится сохранение лесов, профилактика лесных возгораний и оперативные действия по предотвращению пожаров, если вдруг такое случится. В связи с этим приобретение соответствующей спецтехники – крайне своевременная мера", – сказал Артамонов.
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
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