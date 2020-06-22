Липецкая область пополнила автопарк лесопожарной техники

ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Автопарк липецкого областного специализированного автономного учреждения "Лесопожарный центр" пополнился новой техникой и оборудованием в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в автопарк предприятия поступил бортовой автомобиль повышенной проходимости с краново-манипуляторной установкой, колесный трактор специального назначения, который предназначен для устройства лесных дорог и противопожарных барьеров, автобус для доставки личного состава к месту тушения лесного пожара, а также комплекс разведки лесопожарной обстановки на базе беспилотного летательного аппарата и противопожарный инвентарь.
На закупку техники из федерального бюджета в рамках нацпроекта выделено более 14 миллионов рублей. Новая техника позволит повысить мобильность пожарных, а также эффективность противопожарных мероприятий и площадь лесовосстановления.
"В условиях сухого и жаркого лета нашей главной задачей становится сохранение лесов, профилактика лесных возгораний и оперативные действия по предотвращению пожаров, если вдруг такое случится. В связи с этим приобретение соответствующей спецтехники – крайне своевременная мера", – сказал Артамонов.