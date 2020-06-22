Липецкая область пополнила автопарк лесопожарной техники

Он уточнил, что в автопарк предприятия поступил бортовой автомобиль повышенной проходимости с краново-манипуляторной установкой, колесный трактор специального назначения, который предназначен для устройства лесных дорог и противопожарных барьеров, автобус для доставки личного состава к месту тушения лесного пожара, а также комплекс разведки лесопожарной обстановки на базе беспилотного летательного аппарата и противопожарный инвентарь.