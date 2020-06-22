В Москве рассказали о перекрытиях из-за проведения салютов 24 июня

"Перекрытия в связи с проведением праздничных салютов, посвященных Дню Победы. Участок 1: улица Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта. Участок 2: Университетская площадь от улицы Косыгина до Университетского проспекта", - говорится в сообщении.