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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573327198.html
В Москве рассказали о перекрытиях из-за проведения салютов 24 июня
Некоторые участки московских дорог перекроют в связи с проведением салютов, посвященных Дню Победы, сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:43
75 лет великой победы
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571229872_0:224:3103:1969_1400x0_80_0_0_9f7237dabccdc94de3102d0767b5861f.jpg
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

В Москве рассказали о перекрытиях из-за проведения салютов 24 июня

19:43 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСалют в Москве
Салют в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Салют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Некоторые участки московских дорог перекроют в связи с проведением салютов, посвященных Дню Победы, сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы со ссылкой на ЦОДД.
"Перекрытия в связи с проведением праздничных салютов, посвященных Дню Победы. Участок 1: улица Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта. Участок 2: Университетская площадь от улицы Косыгина до Университетского проспекта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участки будут полностью перекрыты 24 июня с 20.30 до 22.20.
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75 лет Великой ПобедыЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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