https://ria.ru/20200622/1573327198.html
В Москве рассказали о перекрытиях из-за проведения салютов 24 июня
Некоторые участки московских дорог перекроют в связи с проведением салютов, посвященных Дню Победы, сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:43
2020-06-22T19:43
75 лет великой победы
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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https://ria.ru/20200620/1573236162.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571229872_0:224:3103:1969_1400x0_80_0_0_9f7237dabccdc94de3102d0767b5861f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество