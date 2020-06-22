Российские и белорусские музеи сотрудничают в сохранении памяти о войне

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сохранить память о Великой Отечественной войне, о жертвах и подвиге народа невозможно без самого тесного взаимодействия с белорусскими коллегами, считает заместитель директора Музея Победы в Москве Светлана Любенкова.

Такое мнение она высказала в ходе онлайн-конференции, посвящённой 75-летию Победы, а также Дню памяти и скорби. Участники встречи, организованной Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь , обсудили многочисленные совместные проекты, направленные на сохранение исторической памяти двух народов и противодействие попыткам фальсификации истории.

"Сегодня особый день, когда мы все вспоминаем погибших защитников – жертв Великой Отечественной войны. Именно в этот день начался тяжелый жертвенный путь к победе. И, конечно, 22 июня мы, в первую очередь, вспоминаем Брестскую крепость, белорусские города и деревни, принявшие самый первый удар фашистов. Поэтому серьезно говорить о сохранении памяти о войне, о жертвах и подвиге народа мы не можем без самого тесного взаимодействия с белорусскими коллегами. Такое взаимодействие у нас, к счастью, есть", - сказала Любенкова.

От лица Музея Победы она выразила благодарность сотрудникам мемориала "Брестская крепость – герой" и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, оказавших российским коллегам "бесценную помощь при работе над экспозицией "Подвиг народа". По словам музейного специалиста, одним из главных разделов этой выставки стала грандиозная трехмерная историко-художественная панорама "Брестская крепость - 1941".

"Белорусские коллеги передали для нее часть раритетов из Брестской крепости, найденных поисковиками уже после войны. Также мы получили много фотографий, информационных материалов о защитниках крепости, о судьбах их семей, о брестском подполье… Теперь из экспозиции нашего музея можно узнать интересные, ранее малоизвестные факты об одном из самых трагических эпизодов войны. Экспозицию "Подвиг народа" мы готовили к 75-летию Великой Победы и сделали все, чтобы, несмотря на режим самоограничения, ветераны и все желающие смогли увидеть ее в дни юбилея. Пока – в телеформате и режиме онлайн. Но мы с нетерпением ждем посетителей осенью, потому что, безусловно, это надо видеть воочию – для ощущения полного погружения в эпоху военного времени", - подчеркнула замдиректора Музея Победы в Москве.

Пока же увидеть выставку можно на ютюб-канале Музея Победы. Выставка, занявшая пространство в три тысячи квадратных метров, включает почти семь тысяч экспонатов, интерактивные мультимедийные экспозиции, трехмерные историко-художественные панорамы. В ней задействовано 58 цифровых информационных систем, создано 18 фильмов-реконструкций событий, которые будут демонстрироваться на стенах музея. Аналогов таких работ, по словам московского специалиста, в музейной практике нет.

Говоря о масштабном межмузейном проекте "Территория Победы", в котором задействовано более 200 российских организаций, Любенкова напомнила, что к нему присоединились и четыре музея из Республики Беларусь.

"И мы этому очень рады. Например, в музее Новополоцка в этом году уже открылись две выставки из фондов Музея Победы. В выставке "Фронтовой портрет: судьба солдата" представлены портреты бойцов, большинство из которых, как и сами художники, не вернулись с фронта. Мы восстанавливаем их личности. Сотрудники новополоцкого музея не просто идентифицировали изображенных на портретах, но и нашли и пригласили их потомков. Копия портрета одного из бойцов на открытии выставки была передана семье. Получился очень эмоциональный проект! В мае выставка "Фронтовой портрет" открылась и в мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой". В будущем мы планируем выставлять ее и в других музеях", - рассказала Любенкова.

Кроме того, в минском Музее истории Великой Отечественной войны проходит совместная выставка двух музеев "Женское лицо Победы".

"Мы сотрудничаем со многими музеями войны – в основном, это музеи России. В этом году у нас было запланировано множество совместных мероприятий, и многие мы уже провели, а некоторые, в связи с коронавирусом, пока осуществить не удалось. Но мы надеемся, что осенью все сбудется. Мы должны привезти свою выставку в Волгоград – в музей-заповедник "Сталинградская битва", а они свою выставку – к нам", - продолжил тему российско-белорусского взаимодействия директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.

Самым ярким совместным проектом он назвал участие музея в создании всенародного исторического депозитария "Лица Победы" - крупнейшего архива цифрового банка данных московского Музея Победы.