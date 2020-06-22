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Война в Сирии
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Спецпредставитель Джеффри рассказал о целях США в Сирии
США не настаивают на немедленной отставке президента Сирии Башара Асада и уходе России из арабской республики, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:31
война в сирии
россия
джеймс джеффри
война в сирии
башар асад
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, джеймс джеффри, война в сирии, башар асад, сирия, сша, в мире

Спецпредставитель Джеффри рассказал о целях США в Сирии

19:30 22.06.2020 (обновлено: 19:31 22.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США не настаивают на немедленной отставке президента Сирии Башара Асада и уходе России из арабской республики, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Другая вещь, которая характеризует наш подход, это то, что мы не требуем тотальной победы. Мы не говорим, что Асад должен уйти, мы говорим, что Асад и его правительство должны изменить свое поведение. Также мы не говорим, что русские должны уйти", - сказал Джеффри на онлайн-конференции в Middle East Institute.
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Он добавил, что США хотят "возврата к ситуации 2011 года", то есть когда в Сирии не было российских и иранских военных. Джеффри уточнил, что несмотря на то, что США всегда выступали против присутствия России в Сирии, "это не наша политика пытаться заставить их оттуда уйти".
Ранее в июне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".
При администрации президента Барака Обамы США выступали за немедленную отставку президента Сирии Башара Асада.
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Война в СирииРоссияДжеймс ДжеффриВойна в СирииБашар АсадСирияСШАВ мире
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