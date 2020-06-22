Спецпредставитель Джеффри рассказал о целях США в Сирии

"Другая вещь, которая характеризует наш подход, это то, что мы не требуем тотальной победы. Мы не говорим, что Асад должен уйти, мы говорим, что Асад и его правительство должны изменить свое поведение. Также мы не говорим, что русские должны уйти", - сказал Джеффри на онлайн-конференции в Middle East Institute.