На Тамбовщине готовятся к обеспечению школьников бесплатным питанием

"Будут утверждены правила предоставления и распределения субсидий бюджетам городов и районов области на обеспечение горячим питанием получающих начальное общее образование. Кроме того, будет разработано, утверждено и согласовано меню. Разработают и отдельное меню для детей, нуждающихся в специализированном питании. Ежегодно, осенью и весной, будет изучаться мнение родителей и детей о качестве организации горячего питания в школе. А с сентября 2020 года стартует реализация проекта "Родительский контроль", - сказал представитель пресс-службы.