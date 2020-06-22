На Тамбовщине готовятся к обеспечению школьников бесплатным питанием

ТАМБОВ, 22 июн – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин утвердил перечень мероприятий на 2020-2023 годы по обеспечению младших школьников бесплатным горячим питанием, которое будут получать 40489 детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены все учащиеся 1-4 классов, а это 40489 детей. В ближайшее время будет разработан региональный стандарт оказания этой услуги в государственных и муниципальных образовательных организациях.
"Будут утверждены правила предоставления и распределения субсидий бюджетам городов и районов области на обеспечение горячим питанием получающих начальное общее образование. Кроме того, будет разработано, утверждено и согласовано меню. Разработают и отдельное меню для детей, нуждающихся в специализированном питании. Ежегодно, осенью и весной, будет изучаться мнение родителей и детей о качестве организации горячего питания в школе. А с сентября 2020 года стартует реализация проекта "Родительский контроль", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на Тамбовщине проведена большая работа по модернизации школьных столовых. Система школьного питания, внедренная в регионе, не раз признавалась лучшей в стране, а местные школьные столовые входили в число лучших по России.
В пресс-службе добавили, что в регионе ежегодно будут проводить региональные конкурсы "Школа - территория здоровья" и на лучшую организацию школьного питания. Кроме того, предусмотрено проведение санитарно-гигиенического обучения для работников пищеблоков, ежегодное обновление материально-технической базы школьных столовых.