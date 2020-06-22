Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус

По его словам, стороны сейчас готовят заявление в суд и подадут его в ближайшие дни, поскольку почти все документы собраны.

"Самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях", — резюмировал он.