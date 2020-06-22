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Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус
Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус начали бракоразводный процесс около полутора месяцев назад, заявил представляющий интересы артистки адвокат Анатолий... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:19
культура
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), анатолий кучерена

Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус

19:19 22.06.2020
52376
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус начали бракоразводный процесс около полутора месяцев назад, заявил представляющий интересы артистки адвокат Анатолий Кучерена в комментарии РЕН ТВ.
По его словам, стороны сейчас готовят заявление в суд и подадут его в ближайшие дни, поскольку почти все документы собраны.
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"Самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях", — резюмировал он.
Ранее Харламов заявил, что пара приняла решение развестись. Он подчеркнул, что это никак не связано со скандалом вокруг участия Асмус в съемках фильма "Текст". По словам актрисы, это решение созрело примерно год назад.
265715501569
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КультураРоссияКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)Анатолий Кучерена
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