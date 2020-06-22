https://ria.ru/20200622/1573325865.html
Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус
Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус начали бракоразводный процесс около полутора месяцев назад, заявил представляющий интересы артистки адвокат Анатолий... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:19
2020-06-22T19:19
культура
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
анатолий кучерена
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), анатолий кучерена
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости
. Гарик Харламов
и актриса Кристина Асмус
начали бракоразводный процесс около полутора месяцев назад, заявил представляющий интересы артистки адвокат Анатолий Кучерена
в комментарии РЕН ТВ.
По его словам, стороны сейчас готовят заявление в суд и подадут его в ближайшие дни, поскольку почти все документы собраны.
"Самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях", — резюмировал он.
Ранее Харламов заявил, что пара приняла решение развестись. Он подчеркнул, что это никак не связано со скандалом вокруг участия Асмус в съемках фильма "Текст". По словам актрисы, это решение созрело примерно год назад.