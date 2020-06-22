Тамбовский губернатор возложил цветы к мемориалу в День памяти и скорби

ТАМБОВ, 22 июн – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня в 4 часа утра в честь Дня памяти и скорби зажег свечу и возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь" в областном центре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В церемонии участвовали также глава города Тамбова Наталия Макаревич и волонтеры.
"Все, что есть сегодня у нас доброго, светлого, мирного, - это благодаря миллионам погибших в священной войне за Родину. Благодаря им мы сегодня живем. За каждого погибшего мы зажигаем свечу памяти", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Жители городов и районов Тамбовской области сегодня также зажгли свечи у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году акция прошла не так массово, как обычно, но тамбовчане в День памяти и скорби не остались в стороне и почтили память павших героев. Тысячи свечей в честь погибших в Великой Отечественной войне зажглись виртуально в социальных сетях.