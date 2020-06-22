Тамбовский губернатор возложил цветы к мемориалу в День памяти и скорби

"Все, что есть сегодня у нас доброго, светлого, мирного, - это благодаря миллионам погибших в священной войне за Родину. Благодаря им мы сегодня живем. За каждого погибшего мы зажигаем свечу памяти", - приводит пресс-служба слова Никитина.