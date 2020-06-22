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Новости Подмосковья
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Жители Подмосковья могут сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу
С 23 по 30 июня у жителей Московской области появится возможность бесплатно сделать тест на антитела к COVID-19. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:17
новости подмосковья
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья могут сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу

19:17 22.06.2020
547
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДевушка сдает тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Девушка сдает тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. С 23 по 30 июня у жителей Московской области появится возможность бесплатно сделать тест на антитела к COVID-19. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что Роспотребнадзор проводит массовое тестирование, чтобы оценить популяционный иммунитет людей. Все желающие сдать анализ должны заполнить анкету на сайте.
Те, чьи анкеты подойдут для тестирования, получат по электронной почте личный регистрационный номер, а также приглашение сдать кровь для анализа. Тесты сделают в ближайшей к дому поликлинике.
Для исследований в лаборатории используют ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2 производства Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" Роспотребнадзора.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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