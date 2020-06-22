https://ria.ru/20200622/1573325726.html
Жители Подмосковья могут сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу
С 23 по 30 июня у жителей Московской области появится возможность бесплатно сделать тест на антитела к COVID-19. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:17
2020-06-22T19:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)