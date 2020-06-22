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Фальков объяснил, почему так много школьников решили сдать ЕГЭ
Привлекательность университетов для абитуриентов обусловлена востребованностью на рынке труда людей с высшим образованием, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:13
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество

Фальков объяснил, почему так много школьников решили сдать ЕГЭ

19:13 22.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Привлекательность университетов для абитуриентов обусловлена востребованностью на рынке труда людей с высшим образованием, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Как отмечает пресс-служба ведомства, на сдачу ЕГЭ зарегистрировалось почти 714 тысяч человек. Выпускников 2020 года среди них 620 543 человека, что на 6% ниже показателя предыдущего года. В этом году в связи с пандемией ЕГЭ стают только те выпускники, кто хочет поступать в вуз.
"Привлекательность университетов для школьников обусловлена и более высокой востребованностью людей с высшим образованием на рынке труда. Если сравнивать выпускника колледжа с выпускником вуза, то последний на старте будет получать более высокую заработную плату", - приводит пресс-служба слова Фалькова.
Он отметил, что министерство активно работает над созданием условий, чтобы те выпускники, которые хотят стать высококлассными специалистами, имели такую возможность.
Ранее гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин в интервью РИА Новости рассказал, что работодатели, как правило, завышают требования к потенциальным сотрудникам, среди них действует стереотип о более качественной подготовке магистров. Преимущество при трудоустройстве получают и выпускники с квалификацией специалиста, отметил он.
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Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоОбщество
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