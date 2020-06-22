Фальков объяснил, почему так много школьников решили сдать ЕГЭ

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Привлекательность университетов для абитуриентов обусловлена востребованностью на рынке труда людей с высшим образованием, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Как отмечает пресс-служба ведомства, на сдачу ЕГЭ зарегистрировалось почти 714 тысяч человек. Выпускников 2020 года среди них 620 543 человека, что на 6% ниже показателя предыдущего года. В этом году в связи с пандемией ЕГЭ стают только те выпускники, кто хочет поступать в вуз.
"Привлекательность университетов для школьников обусловлена и более высокой востребованностью людей с высшим образованием на рынке труда. Если сравнивать выпускника колледжа с выпускником вуза, то последний на старте будет получать более высокую заработную плату", - приводит пресс-служба слова Фалькова.
Он отметил, что министерство активно работает над созданием условий, чтобы те выпускники, которые хотят стать высококлассными специалистами, имели такую возможность.
Ранее гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин в интервью РИА Новости рассказал, что работодатели, как правило, завышают требования к потенциальным сотрудникам, среди них действует стереотип о более качественной подготовке магистров. Преимущество при трудоустройстве получают и выпускники с квалификацией специалиста, отметил он.