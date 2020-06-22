Фальков объяснил, почему так много школьников решили сдать ЕГЭ

"Привлекательность университетов для школьников обусловлена и более высокой востребованностью людей с высшим образованием на рынке труда. Если сравнивать выпускника колледжа с выпускником вуза, то последний на старте будет получать более высокую заработную плату", - приводит пресс-служба слова Фалькова.