https://ria.ru/20200622/1573325345.html
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 23
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 23 и достигло 34 657 человек, следует из сводки службы гражданской обороны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:11
2020-06-22T19:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1400x0_80_0_0_b29eb5928f33592ba24c23686b33a1ae.jpg
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1400x0_80_0_0_b29eb5928f33592ba24c23686b33a1ae.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_480:0:4256:2832_1400x0_80_0_0_f4e9889dd9afcef6f4074272ed9617c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_1424:0:4256:2832_1400x0_80_0_0_5900d4d3c1b48cb212be48204e89275f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире
РИМ, 22 июн – РИА Новости.
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом
в Италии
за сутки составило 23 и достигло 34 657 человек, следует из сводки службы гражданской обороны.
Это самый низкий прирост со второго марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв выросло на 27, 4 марта – уже на 79.
Накануне служба гражданской обороны сообщила о 24 жертвах эпидемии.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 218 до 238 720. Накануне рост числа случаев составил 224. Эта цифра близка к минимальным показателям в 163 случая, зафиксированным 12 июня.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 533, их число достигло 183 426.
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 20 637 человек, за сутки это число сократилось на 335 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 240 человек.
Семь из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области зафиксировали по одному случаю заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.