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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573325345.html
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 23
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 23 и достигло 34 657 человек, следует из сводки службы гражданской обороны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире

В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 23

19:11 22.06.2020
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 22 июн – РИА Новости. Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 23 и достигло 34 657 человек, следует из сводки службы гражданской обороны.
Это самый низкий прирост со второго марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв выросло на 27, 4 марта – уже на 79.
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Накануне служба гражданской обороны сообщила о 24 жертвах эпидемии.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 218 до 238 720. Накануне рост числа случаев составил 224. Эта цифра близка к минимальным показателям в 163 случая, зафиксированным 12 июня.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 533, их число достигло 183 426.
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 20 637 человек, за сутки это число сократилось на 335 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 240 человек.
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Семь из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области зафиксировали по одному случаю заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
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