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Адвокат попросил суд оправдать Серебренникова
Адвокат просит оправдать режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег, выделенных на проект "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:09
дело "седьмой студии"
дмитрий харитонов
кирилл серебренников
москва
происшествия
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дело "седьмой студии", дмитрий харитонов, кирилл серебренников, москва, происшествия

Адвокат попросил суд оправдать Серебренникова

19:09 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Адвокат просит оправдать режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег, выделенных на проект "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Прокурор в понедельник попросил суд назначить Серебренникову шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
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"Ваша честь, Серебренников подлежит оправданию в связи с отсутствием ущерба. Министерство культуры получило взамен выделенных средств реализованный проект "Платформа" и поэтому не может быть потерпевшим", - заявил адвокат Дмитрий Харитонов в ходе прений сторон.
По его словам, ущерба не было, поскольку все запланированные мероприятия были осуществлены, деньги потрачены на цели, на которые выделены.
"Серебренников и другие лица не составляли организованную группу, а осуществляли свои обязанности на проекте. Серебренников не занимался контролем за бухгалтерией, юридическими и финансовыми вопросами", - отметил адвокат.
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