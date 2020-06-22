Адвокат попросил суд оправдать Серебренникова

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Адвокат просит оправдать режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег, выделенных на проект "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Прокурор в понедельник попросил суд назначить Серебренникову шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей.
"Ваша честь, Серебренников подлежит оправданию в связи с отсутствием ущерба. Министерство культуры получило взамен выделенных средств реализованный проект "Платформа" и поэтому не может быть потерпевшим", - заявил адвокат Дмитрий Харитонов в ходе прений сторон.
По его словам, ущерба не было, поскольку все запланированные мероприятия были осуществлены, деньги потрачены на цели, на которые выделены.
"Серебренников и другие лица не составляли организованную группу, а осуществляли свои обязанности на проекте. Серебренников не занимался контролем за бухгалтерией, юридическими и финансовыми вопросами", - отметил адвокат.