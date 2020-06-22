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Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
Все запросы депутатов Государственной думы будут публиковаться в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:08
россия
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
сергей неверов
политика
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РИА Новости
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353
60
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россия, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, сергей неверов, политика

Все запросы депутатов Госдумы станут публичными

19:08 22.06.2020
357
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Все запросы депутатов Государственной думы будут публиковаться в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы в понедельник.
"Депутатские обращения, запросы, которые каждый депутат имеет право во исполнение своих полномочий отправлять в то или иное ведомство. Для того, чтобы это было известно и избирателям, и, собственно, адресатам, потому что бывают случаи, когда теряются такие документы, а с другой стороны, чтобы не было коррупционной составляющей, предлагается данные обращения публиковать в электронной базе Государственной думы", - сказал Володин.
В начале этого года руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов предложил публиковать запросы, направляемые парламентариям в различные инстанции. Он говорил, что такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует, а значит, сделает работу депутата более прозрачной и открытой.
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РоссияГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовПолитика
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