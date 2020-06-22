Все запросы депутатов Госдумы станут публичными

"Депутатские обращения, запросы, которые каждый депутат имеет право во исполнение своих полномочий отправлять в то или иное ведомство. Для того, чтобы это было известно и избирателям, и, собственно, адресатам, потому что бывают случаи, когда теряются такие документы, а с другой стороны, чтобы не было коррупционной составляющей, предлагается данные обращения публиковать в электронной базе Государственной думы", - сказал Володин.