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Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые необходимы для... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:06
mh17. расследование
нидерланды
сша
в мире
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mh17. расследование, нидерланды, сша, в мире

Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17

19:06 22.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17  на востоке Украины, которые необходимы для судебного процесса, и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в суде в понедельник.
Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс на судебном процессе по MH17 заявил, что власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing, разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По его словам, суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен меморандум. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
9 июня, 21:59
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Таким образом, США предоставили некую информацию, не подкрепив ее спутниковыми снимками.
"Мой вывод таков, что власти Нидерландов вели дипломатическую работу с США, но так и не смогли добиться от них тех данных, которые необходимы для судебного процесса", - сказал адвокат на слушаниях в понедельник.
Он подчеркнул, что для него "абсолютно непостижимо, почему прокуратура довольствовалась отсутствием ответа с американской стороны".
"Россия также еще в ноябре 2014 года заявила, что спутник США находился над местом крушения в день катастрофы. Россия также предложила, чтобы американцы предоставили свои спутниковые данные. И сами США сообщили еще тогда, что смогут  ответить на запрос о рассекречивании этих данных", - напомнил Ван Эйк.
"И это не первый раз, когда власти Нидерландов получают ничего или почти ничего в ответ на запрос, сделанный американской стороне. Могу привести еще один такой пример, когда речь шла о засекреченной информации США в апреле 2020 года относительно разведданных по использованию Нидерландами оружия в Ираке в июне 2015 года", - рассказал адвокат.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
9 июня, 14:31
На суде по MH17 заявили, что не получали от России оригиналов снимков
По его словам, Соединенные Штаты также заявляли, что все данные будут предоставлены Нидерландам, однако успехом эти переговоры не увенчались.
"В обоих случаях нидерландские власти получили в ответ от американцев, что они не будут или не могут поделиться засекреченной информацией", - заключил Ван Эйк.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
9 июня, 11:32
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
8 июня, 19:56
Прокуратура Нидерландов отчиталась о ходе следствия по делу MH17
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MH17. РасследованиеНидерландыСШАВ мире
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