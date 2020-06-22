Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Власти Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины , которые необходимы для судебного процесса, и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в суде в понедельник.

Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс на судебном процессе по MH17 заявил, что власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing, разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По его словам, суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен меморандум. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума.

Таким образом, США предоставили некую информацию, не подкрепив ее спутниковыми снимками.

"Мой вывод таков, что власти Нидерландов вели дипломатическую работу с США, но так и не смогли добиться от них тех данных, которые необходимы для судебного процесса", - сказал адвокат на слушаниях в понедельник.

Он подчеркнул, что для него "абсолютно непостижимо, почему прокуратура довольствовалась отсутствием ответа с американской стороны".

"Россия также еще в ноябре 2014 года заявила, что спутник США находился над местом крушения в день катастрофы. Россия также предложила, чтобы американцы предоставили свои спутниковые данные. И сами США сообщили еще тогда, что смогут ответить на запрос о рассекречивании этих данных", - напомнил Ван Эйк.

"И это не первый раз, когда власти Нидерландов получают ничего или почти ничего в ответ на запрос, сделанный американской стороне. Могу привести еще один такой пример, когда речь шла о засекреченной информации США в апреле 2020 года относительно разведданных по использованию Нидерландами оружия в Ираке в июне 2015 года", - рассказал адвокат.

По его словам, Соединенные Штаты также заявляли, что все данные будут предоставлены Нидерландам, однако успехом эти переговоры не увенчались.

"В обоих случаях нидерландские власти получили в ответ от американцев, что они не будут или не могут поделиться засекреченной информацией", - заключил Ван Эйк.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.