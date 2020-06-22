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В соцзащите рассказали о семье, где мать заперла пятерых детей в квартире
Семья в Москве, где мать заперла пятерых детей в квартире и уехала на дачу, состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении, сообщили РИА Новости РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:04
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

В соцзащите рассказали о семье, где мать заперла пятерых детей в квартире

19:04 22.06.2020
1360
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Семья в Москве, где мать заперла пятерых детей в квартире и уехала на дачу, состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений СМИ о пятерых детях, оставленных в квартире на юго-западе Москвы.
"Двадцать второго июня сотрудникам соцзащиты стало известно о том, что мать оставила пятерых несовершеннолетних детей одних дома в квартире на Юго-Западе Москвы... Семья состоит на учете в учреждении соцзащиты как находящаяся в социально опасном положении", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в настоящее время все дети чувствуют себя хорошо. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Все дети временно направлены в центр поддержки семьи и детства. С ними работают психологи.
"В настоящий момент правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.
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