Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке

САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Шестилетнего мальчика, который в понедельник утром пропал во время прогулки в парке, нашли на детской площадке, где он играл со знакомыми детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее УМВД по региону сообщило, что полицейские начали поиски шестилетнего мальчика, который в понедельник около 11.00 мск был на прогулке в Комсомольском (Олимпийском) парке со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта. При себе у ребенка был белый футбольный мяч. По данным следствия, мальчик гулял в парке со знакомым его семьи. В поисковом отряде "Лиза Алерт" уточняли, что пропавший ребенок не разговаривает.
"Полицейские нашли ребенка в 17.45 мск на улице Литвинова на детской площадке, где он играл со знакомыми детьми. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время ребенка доставили в отдел полиции, где его передадут законному представителю, с которым проведут необходимые мероприятия", - сказали в пресс-службе.
Управление СК РФ по региону уточняет, что следователи выясняют детали исчезновения мальчика, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.