Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке

Ранее УМВД по региону сообщило, что полицейские начали поиски шестилетнего мальчика, который в понедельник около 11.00 мск был на прогулке в Комсомольском (Олимпийском) парке со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта. При себе у ребенка был белый футбольный мяч. По данным следствия, мальчик гулял в парке со знакомым его семьи. В поисковом отряде "Лиза Алерт" уточняли, что пропавший ребенок не разговаривает.