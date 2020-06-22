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Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке
Шестилетнего мальчика, который в понедельник утром пропал во время прогулки в парке, нашли на детской площадке, где он играл со знакомыми детьми, сообщили РИА... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:00
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке

19:00 22.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Шестилетнего мальчика, который в понедельник утром пропал во время прогулки в парке, нашли на детской площадке, где он играл со знакомыми детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее УМВД по региону сообщило, что полицейские начали поиски шестилетнего мальчика, который в понедельник около 11.00 мск был на прогулке в Комсомольском (Олимпийском) парке со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта. При себе у ребенка был белый футбольный мяч. По данным следствия, мальчик гулял в парке со знакомым его семьи. В поисковом отряде "Лиза Алерт" уточняли, что пропавший ребенок не разговаривает.
"Полицейские нашли ребенка в 17.45 мск на улице Литвинова на детской площадке, где он играл со знакомыми детьми. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время ребенка доставили в отдел полиции, где его передадут законному представителю, с которым проведут необходимые мероприятия", - сказали в пресс-службе.
Управление СК РФ по региону уточняет, что следователи выясняют детали исчезновения мальчика, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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