Иран готов предоставить площадку для межафганских переговоров

ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. Иран готов задействовать свои возможности, чтобы оказать содействие межафганским переговорам и принять их у себя, но нужен запрос со стороны Афганистана, говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.
"Приветствуя мирный процесс, ведомый правительством и народом Афганистана, Иран заявляет о своей готовности задействовать свой потенциал и имеющиеся возможности, чтобы оказать содействие межафганскому переговорному процессу и принять переговоры у себя в случае запроса со стороны Исламской Республики Афганистан", - сообщило ведомство.
Релиз был опубликован по итогам переговоров министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и и.о. главы МИД Афганистана Ханифа Атмара.
В ходе переговоров стороны договорились активизировать региональные и международные консультации по вопросу об установлении мира в Афганистане, придя к выводу о необходимости формирования региональной инициативы по Афганистану с участием соседних с ним стран и влиятельных государств, а также ООН в поддержке межафганского мирного процесса.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов ранее сообщил РИА Новости, что вопрос о проведении межафганских переговоров пока "подвис в воздухе", поскольку не выполнено условие об обмене пленными.
Прежде сообщалось, что планируемые межафганские переговоры могут проходить в Дохе. Однако дата до сих пор не определена.
Однако в последнюю неделю в Афганистане наблюдался виток насилия, которую представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал назвал "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак в Афганистане за последнюю неделю и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.