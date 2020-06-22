Иран готов предоставить площадку для межафганских переговоров

ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. Иран готов задействовать свои возможности, чтобы оказать содействие межафганским переговорам и принять их у себя, но нужен запрос со стороны Афганистана , говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

"Приветствуя мирный процесс, ведомый правительством и народом Афганистана, Иран заявляет о своей готовности задействовать свой потенциал и имеющиеся возможности, чтобы оказать содействие межафганскому переговорному процессу и принять переговоры у себя в случае запроса со стороны Исламской Республики Афганистан", - сообщило ведомство.

В ходе переговоров стороны договорились активизировать региональные и международные консультации по вопросу об установлении мира в Афганистане, придя к выводу о необходимости формирования региональной инициативы по Афганистану с участием соседних с ним стран и влиятельных государств, а также ООН в поддержке межафганского мирного процесса.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов ранее сообщил РИА Новости, что вопрос о проведении межафганских переговоров пока "подвис в воздухе", поскольку не выполнено условие об обмене пленными.

Прежде сообщалось, что планируемые межафганские переговоры могут проходить в Дохе . Однако дата до сих пор не определена.