Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573324597.html
Иран готов предоставить площадку для межафганских переговоров
Иран готов задействовать свои возможности, чтобы оказать содействие межафганским переговорам и принять их у себя, но нужен запрос со стороны Афганистана,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:59
афганистан
талибан
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c32771cde881c7a17e44dd74fa95e214.jpg
https://ria.ru/20200512/1571341078.html
https://ria.ru/20200527/1572066393.html
https://ria.ru/20200614/1572920159.html
афганистан
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c32771cde881c7a17e44dd74fa95e214.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_11ffd4127f128900b44c92404cc2d932.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_1192:169:3071:2048_1400x0_80_0_0_ca4f092ac3bcfcc4dc83de17317e41ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, талибан, иран, в мире

Иран готов предоставить площадку для межафганских переговоров

18:59 22.06.2020
210
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. Иран готов задействовать свои возможности, чтобы оказать содействие межафганским переговорам и принять их у себя, но нужен запрос со стороны Афганистана, говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.
"Приветствуя мирный процесс, ведомый правительством и народом Афганистана, Иран заявляет о своей готовности задействовать свой потенциал и имеющиеся возможности, чтобы оказать содействие межафганскому переговорному процессу и принять переговоры у себя в случае запроса со стороны Исламской Республики Афганистан", - сообщило ведомство.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
12 мая, 18:40
Президент Афганистана приказал начать наступательную борьбу с "Талибаном"
Релиз был опубликован по итогам переговоров министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и и.о. главы МИД Афганистана Ханифа Атмара.
В ходе переговоров стороны договорились активизировать региональные и международные консультации по вопросу об установлении мира в Афганистане, придя к выводу о необходимости формирования региональной инициативы по Афганистану с участием соседних с ним стран и влиятельных государств, а также ООН в поддержке межафганского мирного процесса.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
27 мая, 15:23
Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов ранее сообщил РИА Новости, что вопрос о проведении межафганских переговоров пока "подвис в воздухе", поскольку не выполнено условие об обмене пленными.
Прежде сообщалось, что планируемые межафганские переговоры могут проходить в Дохе. Однако дата до сих пор не определена.
Однако в последнюю неделю в Афганистане наблюдался виток насилия, которую представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал назвал "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак в Афганистане за последнюю неделю и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
14 июня, 22:53
Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
700010
Обсудить 0
АфганистанТалибанИранВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума изменит график работы для рассмотрения приоритетных проектов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 23
Москва
В соцзащите рассказали о семье, где мать заперла пятерых детей в квартире
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Полиция завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Заседание Госдумы РФ
Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Спецпредставитель Джеффри рассказал о целях США в Сирии
Ташкент
В Ташкенте ужесточили ограничения по коронавирусу в ряде районов
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил возможность открытия кинотеатров в Москве
Полиция
Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Адвокат попросил суд оправдать Серебренникова
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии
Стоунхендж
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Вид на Вену
В Вене завершились переговоры России и США по стратегической стабильности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния