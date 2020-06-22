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Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Команда археологов обнаружила еще один доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа, сообщается на сайте университета в Сент-Эндрюс. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:12
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новости культуры, музеи, великобритания, глазго (город), бирмингем

Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник

19:24 22.06.2020 (обновлено: 20:12 22.06.2020)
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CC BY 2.0 / LASZLO ILYES / Stonehenge Rocks!Стоунхендж
Стоунхендж
CC BY 2.0 / LASZLO ILYES / Stonehenge Rocks!
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Команда археологов обнаружила еще один доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа, сообщается на сайте университета в Сент-Эндрюс.
Он представляет собой более двадцати шахт, шириной около десяти метров, а глубиной – пять метров. Они образуют круг диаметром около двух километров рядом с неолитическим поселением Даррингтон-Уоллс, которое находится в трех километрах от Стоунхенджа.
© University of St Andrews Схеема, показывающая наличие массивных объектов, расположенных по кругу диаметром более двух километров от неолитического поселения Дарингтон
Схеема, показывающая наличие массивных объектов, расположенных по кругу диаметром более двух километров от неолитического поселения Дарингтон
© University of St Andrews
Схеема, показывающая наличие массивных объектов, расположенных по кругу диаметром более двух километров от неолитического поселения Дарингтон
Анализ пород, взятых в шахтах, говорит о том, что они были вырыты более 4500 лет назад, примерно во время строительства Даррингтон-Уоллс.
"Междисциплинарные исследования объекта говорят о том, что у людей прошлого структура общества была сложнее, чем мы можем себе представить. Они явно были в значительно большей степени, чем мы сейчас, созвучны явлениям природы", — пояснил доктор Ричард Бейтс из Школы изучения Земли и Окружающей среды Сент-Эндрюсского Университета.
Археологи полагают, что шахты могли ограничивать священную территорию, поскольку период неолита в Великобритании связан с первыми земледельцами и ритуальными сооружениями, включая камни Стоунхенджа.
Обнаруженные шахты – самая масштабная находка времен неолита на территории Великобритании. Она также говорит о том, что в древности жители Британских островов использовали систему планирования, которая помогала им точно распределять объекты даже на больших расстояниях друг от друга.
Исследования проводили специалисты из университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюса и Ковентри.
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