Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Команда археологов обнаружила еще один доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа, Команда археологов обнаружила еще один доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа, сообщается на сайте университета в Сент-Эндрюс.

Он представляет собой более двадцати шахт, шириной около десяти метров, а глубиной – пять метров. Они образуют круг диаметром около двух километров рядом с неолитическим поселением Даррингтон-Уоллс, которое находится в трех километрах от Стоунхенджа.

© University of St Andrews Схеема, показывающая наличие массивных объектов, расположенных по кругу диаметром более двух километров от неолитического поселения Дарингтон © University of St Andrews Схеема, показывающая наличие массивных объектов, расположенных по кругу диаметром более двух километров от неолитического поселения Дарингтон

Анализ пород, взятых в шахтах, говорит о том, что они были вырыты более 4500 лет назад, примерно во время строительства Даррингтон-Уоллс.

"Междисциплинарные исследования объекта говорят о том, что у людей прошлого структура общества была сложнее, чем мы можем себе представить. Они явно были в значительно большей степени, чем мы сейчас, созвучны явлениям природы", — пояснил доктор Ричард Бейтс из Школы изучения Земли и Окружающей среды Сент-Эндрюсского Университета.

Археологи полагают, что шахты могли ограничивать священную территорию, поскольку период неолита в Великобритании связан с первыми земледельцами и ритуальными сооружениями, включая камни Стоунхенджа.

Обнаруженные шахты – самая масштабная находка времен неолита на территории Великобритании. Она также говорит о том, что в древности жители Британских островов использовали систему планирования, которая помогала им точно распределять объекты даже на больших расстояниях друг от друга.