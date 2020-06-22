Госдума изменит график работы для рассмотрения приоритетных проектов

Он подчеркнул, что эти пленарные недели будут следовать подряд друг за другом, что позволит "качественно рассмотреть законопроекты, все они касаются мер поддержки граждан и экономики".

"Мы считаем, что это однозначно для нас должен быть приоритет, все поддержали такое решение с пониманием ответственности и важности рассмотрения этих законодательных инициатив. Понятно, что у нас в портфеле законодательном законопроектов больше, но мы определили приоритетность и надеемся, что нам удастся рассмотреть все эти законы", - добавил Володин.