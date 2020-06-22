https://ria.ru/20200622/1573324503.html
Госдума изменит график работы для рассмотрения приоритетных проектов
Государственная дума скорректирует график своей работы в июле: вместо двух пленарных недель будет три для рассмотрения приоритетных законопроектов по поддержке... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:58
2020-06-22T20:10
россия
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Государственная дума скорректирует график своей работы в июле: вместо двух пленарных недель будет три для рассмотрения приоритетных законопроектов по поддержке граждан и экономики, внесённых правительством, сообщил журналистам председатель палаты Вячеслав Володин
.
"Следующий вопрос, который мы обсуждали, касался рассмотрения приоритетных законопроектов правительства Российской Федерации
. Мы их обсудили, порядка 43 законопроектов в этот перечень отнесли. Это потребует дополнительных заседаний, в этой связи мы предлагаем завтра депутатам утвердить новый регламент работы на июль месяц, пожертвовать одной неделей, которая раньше была у нас отводилась под работу комитетов, с тем, чтобы уже не две пленарных недели было в течение месяца, а три", - сказал Володин журналистам по итогам Совета Думы.
Он подчеркнул, что эти пленарные недели будут следовать подряд друг за другом, что позволит "качественно рассмотреть законопроекты, все они касаются мер поддержки граждан и экономики".
"Мы считаем, что это однозначно для нас должен быть приоритет, все поддержали такое решение с пониманием ответственности и важности рассмотрения этих законодательных инициатив. Понятно, что у нас в портфеле законодательном законопроектов больше, но мы определили приоритетность и надеемся, что нам удастся рассмотреть все эти законы", - добавил Володин.