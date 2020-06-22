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Собянин оценил возможность открытия кинотеатров в Москве
Нельзя допустить, чтобы один неправильный шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев борьбы с пандемией коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил возможность открытия кинотеатров в Москве

18:51 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы один неправильный шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев борьбы с пандемией коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя возобновление работы кинотеатров, проведения фестивалей и экскурсий в столице.
"Главный вопрос, который мне задают многие люди: когда же в Москву вернется не только привычный ритм жизни, но и праздничная атмосфера, которая в "довирусные" времена царила на городских улицах и площадях? Когда придет время для фестивалей? Когда я смогу заказать экскурсию по старой Москве? Когда откроют кино? Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией", - написал Собянин в личном блоге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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