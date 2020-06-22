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Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Усиление координации России, Индии и Китая в преодолении кризисов, вызванных COVID-19, станет одной из главных тем предстоящей встречи глав МИД трех стран,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
индия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, индия, в мире

Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая

18:48 22.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Усиление координации России, Индии и Китая в преодолении кризисов, вызванных COVID-19, станет одной из главных тем предстоящей встречи глав МИД трех стран, которая пройдет в видеоформате 23 июня, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Договоренность о ее проведении (видеоконференции) подтверждает общее понимание трех государств важности продолжения взаимодействия в формате РИК (Россия, Индия, Китай), сплочения усилий в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике, спровоцированным пандемией COVID-19. Эта тема будет одной из центральных в повестке дня мероприятия", - говорится в комментарии МИД РФ.
Подчеркивается, что государства-участники РИК "разделяют мнение о необходимости коллективного поиска ответа на эту и подобные угрозы, подтверждая, что центральная роль в этом процессе должна принадлежать ООН, а попытки использования нынешней кризисной ситуации в целях получения односторонних выгод в ущерб безопасности и интересам других стран являются недопустимыми".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайИндияВ мире
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