https://ria.ru/20200622/1573323804.html
Собянин заявил, что проводить массовые мероприятия пока нельзя
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни, но массовые мероприятия проводить нельзя, на паузе стоит и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:48
2020-06-22T18:48
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коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1400x0_80_0_0_8946a32f18e2295b9bc222cc351420ad.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество