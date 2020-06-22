Собянин заявил, что проводить массовые мероприятия пока нельзя

"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим", - написал он в своем блоге.