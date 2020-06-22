https://ria.ru/20200622/1573323761.html
В Москве снимут ограничения на использование общественной инфраструктуры
Ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры в Москве будут сняты с 23 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:47
2020-06-22T18:47
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общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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