В Москве снимут ограничения на использование общественной инфраструктуры

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года... Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – заниматься на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - написал он в личном блоге.