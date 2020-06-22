В систему плановой помощи в Москве вернули 5,6 тысячи коек

"Количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 тысяч до 7,0 тысяч человек, что позволило принять решение о возвращении в систему плановой помощи еще 5,6 тысяч коек, ранее перепрофилированных для лечения больных COVID-19", - написал Собянин в личном блоге.