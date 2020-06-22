https://ria.ru/20200622/1573323605.html
В систему плановой помощи в Москве вернули 5,6 тысячи коек
Еще 5,6 тысячи коек в Москве, которые ранее были перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом, возращены в систему плановой помощи, сообщил мэр столицы РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:43
2020-06-22T18:43
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здоровье - общество
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москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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