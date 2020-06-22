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Съемка клипов стала доступна всем пользователям ВКонтакте
Снимать клипы ВКонтакте теперь сможет каждый пользователь. Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:41
вконтакте
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053739_0:266:2560:1706_1400x0_80_0_0_b64bc4f61611c9442addd26427e4abca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вконтакте

Съемка клипов стала доступна всем пользователям ВКонтакте

18:41 22.06.2020
3730
© Фото : ВКонтактеСтраница ВКонтакте на экране ноутбука
Страница ВКонтакте на экране ноутбука
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Снимать клипы ВКонтакте теперь сможет каждый пользователь. Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать фотоколлажи.
К запуску съемки клипов для всех пользователей Команда ВКонтакте подготовила новые спецэффекты, которые также управляются жестами. Среди них — возможность заменить надоевшие в самоизоляции стены динамическим виртуальным фоном.
Логотип ВКонтакте
4 июня, 09:10
"ВКонтакте" запустила сервис съемки видео с управлением жестами
Также в клип можно добавить трек из музыкального каталога или виртуальную маску.
Функция съемки клипов уже появилась у части пользователей в последней версии мобильного приложения, а всем станет доступна в ближайшие дни. Позже публиковать видео в "Клипах" можно будет и от имени сообществ.
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ВКонтакте
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