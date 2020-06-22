https://ria.ru/20200622/1573323473.html
Съемка клипов стала доступна всем пользователям ВКонтакте
Снимать клипы ВКонтакте теперь сможет каждый пользователь. Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:41
2020-06-22T18:41
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Снимать клипы ВКонтакте теперь сможет каждый пользователь. Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать фотоколлажи.
К запуску съемки клипов для всех пользователей Команда ВКонтакте подготовила новые спецэффекты, которые также управляются жестами. Среди них — возможность заменить надоевшие в самоизоляции стены динамическим виртуальным фоном.
Также в клип можно добавить трек из музыкального каталога или виртуальную маску.
Функция съемки клипов уже появилась у части пользователей в последней версии мобильного приложения, а всем станет доступна в ближайшие дни. Позже публиковать видео в "Клипах" можно будет и от имени сообществ.