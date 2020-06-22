Съемка клипов стала доступна всем пользователям ВКонтакте

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Снимать клипы ВКонтакте теперь сможет каждый пользователь. Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать фотоколлажи.

К запуску съемки клипов для всех пользователей Команда ВКонтакте подготовила новые спецэффекты, которые также управляются жестами. Среди них — возможность заменить надоевшие в самоизоляции стены динамическим виртуальным фоном.

Также в клип можно добавить трек из музыкального каталога или виртуальную маску.