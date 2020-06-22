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Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младшеклассников
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:46
михаил мишустин
правительство рф
общество
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Видимо, карманы в штанах у правительства начали рваться , решили благим делом заняться. Случайно не связано ли это с тем, чтобы чиновники не «выпячивали» своего богатства?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил мишустин, правительство рф, общество

Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младшеклассников

18:38 22.06.2020 (обновлено: 19:46 22.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов, сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что в текущем году субъектам направят 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах — по 43,6 миллиарда.
"Региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание", — добавили в правительстве.
Там также отметили, что раньше бесплатное горячее питание было доступно только льготникам, сейчас такая возможность появится у всех школьников с первого по четвертый класс.
Обеспечить всех учеников младших классов горячими обедами в январе поручил Владимир Путин. Об этом он объявил в послании Федеральному собранию.
В апреле 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы правительства, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом, заявил, что учащихся в школах нужно полноценно и сбалансированно кормить, с соблюдением всех норм по молочным продуктам, сокам, фруктам.
Ученики школы обедают в столовой
1 мая, 00:26
Закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников вступил в силу
194251311
Обсудить 6
Михаил МишустинПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Видимо, карманы в штанах у правительства начали рваться , решили благим делом заняться. Случайно не связано ли это с тем, чтобы чиновники не «выпячивали» своего богатства?
22 июня, 18:51
РБРуслан Браско
7100024
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