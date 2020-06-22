https://ria.ru/20200622/1573323188.html
Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младшеклассников
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:38
2020-06-22T19:46
михаил мишустин
правительство рф
общество
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https://ria.ru/20200501/1570845819.html
Руслан Браско
Видимо, карманы в штанах у правительства начали рваться , решили благим делом заняться. Случайно не связано ли это с тем, чтобы чиновники не «выпячивали» своего богатства?
32
6
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов, сообщили в пресс-службе кабмина
.
Отмечается, что в текущем году субъектам направят 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах — по 43,6 миллиарда.
"Региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание", — добавили в правительстве.
Там также отметили, что раньше бесплатное горячее питание было доступно только льготникам, сейчас такая возможность появится у всех школьников с первого по четвертый класс.
Обеспечить всех учеников младших классов горячими обедами в январе поручил Владимир Путин. Об этом он объявил в послании Федеральному собранию.
В апреле 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы правительства, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом, заявил, что учащихся в школах нужно полноценно и сбалансированно кормить, с соблюдением всех норм по молочным продуктам, сокам, фруктам.