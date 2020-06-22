Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младшеклассников

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов, сообщили в пресс-службе кабмина

Отмечается, что в текущем году субъектам направят 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах — по 43,6 миллиарда.

"Региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание", — добавили в правительстве.

Там также отметили, что раньше бесплатное горячее питание было доступно только льготникам, сейчас такая возможность появится у всех школьников с первого по четвертый класс.

Обеспечить всех учеников младших классов горячими обедами в январе поручил Владимир Путин. Об этом он объявил в послании Федеральному собранию.