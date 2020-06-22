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В ВОЗ оценили эффективность дексаметазона для лечения COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал увеличить производство дексаметазона для лечения тяжелых пациентов... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:39
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тедрос адханом гебрейесус, здоровье, здоровье - общество, великобритания, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

В ВОЗ оценили эффективность дексаметазона для лечения COVID-19

18:38 22.06.2020 (обновлено: 18:39 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 22 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал увеличить производство дексаметазона для лечения тяжелых пациентов с COVID-19, отметив, что лекарство показало свою эффективность.
"Хотя данные еще предварительные, недавние исследования, показывающие, что стероидный препарат дексаметазон имеет потенциал для спасения жизней критически больных пациентов с COVID-19, дают нам причину для празднования. Следующий вызов будет заключаться в наращивании производства и быстрого и равного распределения дексаметазона по всему миру, с фокусом на те места, где он больше всего нужен", - сказал Гебрейесус.
По его словам, спрос на это лекарство уже превышает предложения после успешных испытаний средства в Великобритании.
"К счастью, это недорогое лекарство и существует множество производителей дексаметазона по всему миру, которые уверены, что смогут увеличить производство", - добавил гендиректор ВОЗ.
Ученый работает с микроскопом
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Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВеликобританияКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
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