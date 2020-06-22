https://ria.ru/20200622/1573323078.html
В Москве возобновят работу речные трамвайчики
Москвичи и гости столицы смогут с 23 июня приобрести билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:36
2020-06-22T18:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, общество