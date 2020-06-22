https://ria.ru/20200622/1573322776.html
Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна возобновится 23 июня
Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна возобновится 23 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе команды адвокатов бывшего... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:31
2020-06-22T18:31
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РИА Новости
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РИА Новости
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости.
Заседание суда в Ереване
по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна
возобновится 23 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе команды адвокатов бывшего главы государства.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров
, экс-глава минобороны Сейран Оганян
и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
"Заседание суда первой инстанции города Еревана по делу Кочаряна назначено на 13.00 (12.00 мск) 23 июня", - говорится в сообщении, размещенном на странице защиты в Facebook.
Судья Анна Данибекян несколько раз откладывала заседания с учетом состояния здоровья Кочаряна, который был прооперирован в медцентре "Измирлян", а также положительного теста на коронавирус у адвокатов экс-министра обороны Оганяна.
Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. В пятницу Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.