Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна возобновится 23 июня

ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости. Заседание суда в Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна возобновится 23 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе команды адвокатов бывшего главы государства.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров , экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

"Заседание суда первой инстанции города Еревана по делу Кочаряна назначено на 13.00 (12.00 мск) 23 июня", - говорится в сообщении, размещенном на странице защиты в Facebook.

Судья Анна Данибекян несколько раз откладывала заседания с учетом состояния здоровья Кочаряна, который был прооперирован в медцентре "Измирлян", а также положительного теста на коронавирус у адвокатов экс-министра обороны Оганяна.