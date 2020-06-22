Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Верзилова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - огласила решение судья Виктория Дьячкова.

Сам Верзилов на заседании рассказал, что после допроса по уголовным статьям он вышел из отдела полиции, и вскоре на него напал "какой-то странный юноша, не похожий на оперативного сотрудника". Этот человек, по словам Верзилова, сбил его с ног.

"Я понял, что оказался в классической провокации, резко встал и начал убегать от данного молодого человека. Он погнался за нами, через две-три минуты он второй раз сбил меня с ног, и уже через 20-30 секунд после этого действия появились сотрудники полиции, после чего заковали нас обоих в наручники", - пояснил издатель "Медиазоны".

По его словам, личные данные этого молодого человека в материалах дела отсутствуют, а самому Верзилову и его защите известно только то, что его зовут Максим Барышников, но ничего больше.

Просьбу защиты о допросе полицейских, задерживавших Верзилова, суд отклонил, сославшись на то, что их письменных показаний достаточно. При этом в зале суда этот документ не оглашался.

По данным "Медиазоны", в воскресенье Верзилова сначала отвезли на допрос в связи с несогласованным митингом 27 июля прошлого года. Вскоре после того, как его отпустили из отдела полиции, Верзилова снова задержали – теперь по административной статье о мелком хулиганстве.