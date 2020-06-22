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Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-23T03:12
петр верзилов
мещанский суд г. москвы
москва
происшествия
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24
Был бы человек,а статья найдётся. Но! Я прекрасно понимаю силовиков. Тут не пишут, но в спецслужбы поступила информация,что Верзила планирует акцию: встать перед танком во время парада. Теперь, просто подумайте.Может, правда, может нет. Но мужик безбашенный - выбежал же на поле во время финала ЧМ пред лицом аж двух президентов! С него станется. Что делать? За недоказанные намерения судить нельзя, но и парад надо обезопасить от провокаций! НУ,выбрали мягкое решение - 15 суток. А какая альтернатива-то?
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152879/79/1528797935_0:0:1037:583_1400x0_80_0_0_d6499a315508f538a571384be074a48c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
петр верзилов, мещанский суд г. москвы, москва, происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

18:29 22.06.2020 (обновлено: 03:12 23.06.2020)
4642
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПетр Верзилов
Петр Верзилов
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Верзилова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - огласила решение судья Виктория Дьячкова.
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Сам Верзилов на заседании рассказал, что после допроса по уголовным статьям он вышел из отдела полиции, и вскоре на него напал "какой-то странный юноша, не похожий на оперативного сотрудника". Этот человек, по словам Верзилова, сбил его с ног.
"Я понял, что оказался в классической провокации, резко встал и начал убегать от данного молодого человека. Он погнался за нами, через две-три минуты он второй раз сбил меня с ног, и уже через 20-30 секунд после этого действия появились сотрудники полиции, после чего заковали нас обоих в наручники", - пояснил издатель "Медиазоны".
По его словам, личные данные этого молодого человека в материалах дела отсутствуют, а самому Верзилову и его защите известно только то, что его зовут Максим Барышников, но ничего больше.
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Просьбу защиты о допросе полицейских, задерживавших Верзилова, суд отклонил, сославшись на то, что их письменных показаний достаточно. При этом в зале суда этот документ не оглашался.
По данным "Медиазоны", в воскресенье Верзилова сначала отвезли на допрос в связи с несогласованным митингом 27 июля прошлого года. Вскоре после того, как его отпустили из отдела полиции, Верзилова снова задержали – теперь по административной статье о мелком хулиганстве.
Позднее адвокат Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что активисту вменяется нецензурная ругань в общественном месте, хотя изначально речь шла о потасовке.
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76211218
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Петр ВерзиловМещанский суд г. МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Маловато будет! Посадите его... навсегда.
22 июня, 18:52
Max Giz
1910004
Был бы человек,а статья найдётся. Но! Я прекрасно понимаю силовиков. Тут не пишут, но в спецслужбы поступила информация,что Верзила планирует акцию: встать перед танком во время парада. Теперь, просто подумайте.Может, правда, может нет. Но мужик безбашенный - выбежал же на поле во время финала ЧМ пред лицом аж двух президентов! С него станется. Что делать? За недоказанные намерения судить нельзя, но и парад надо обезопасить от провокаций! НУ,выбрали мягкое решение - 15 суток. А какая альтернатива-то?
22 июня, 18:39
Von Stirliz
1402004
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